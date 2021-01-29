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Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в расстреле четырех человек в Анапе

Утром 29 января на территории Краснодарского края правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в расстреле четырех человек в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 

Сейчас проводится допрос подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал "Ъ-Кубань", вчера, 28 января, в анапском хуторе Заря  в ходе конфликта между группой мужчин от огнестрельного ранения скончался 34-летний мужчина, еще трое были доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями. 

В краевом Следкоме отмечают, что подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве, покушении на убийство  и незаконном обороте оружия.  

Наталья Решетняк


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