Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в расстреле четырех человек в Анапе

Утром 29 января на территории Краснодарского края правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в расстреле четырех человек в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас проводится допрос подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал "Ъ-Кубань", вчера, 28 января, в анапском хуторе Заря в ходе конфликта между группой мужчин от огнестрельного ранения скончался 34-летний мужчина, еще трое были доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями.

В краевом Следкоме отмечают, что подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Наталья Решетняк