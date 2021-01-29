В Омской области резко увеличилось число новых заболеваний коронавирусом

Число новых случаев заболеваний COVID-19 увеличилось в полтора раза в Омской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) — за сутки в регионе подтверждено 237 диагнозов, днем ранее — 166. В последний раз более 200 заражений было выявлено 24 января. Регион занимает 19 строчку среди субъектов РФ с наибольшим количеством зарегистрированных случаев за сутки.

По данным ИЦК, всего за время пандемии в области выздоровели 33 704 пациентов (+230 за сутки), скончались 1 075 человек (+3).

Ранее власти региона продлили режим повышенной готовности, а также масочный режим. При этом разрешили с 1 февраля возобновить работу фуд-корты в ТЦ, с 12 февраля — детских развлекательных центров.

Екатерина Лукашевич