За сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 289 жителей Пермского края

По данным на 29 января, в Пермском крае диагностировано 289 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По темпам распространения болезни Пермский край вновь переместился с 11-го на 10-е место в России.

По данным на 29 января, в «ковидных» отделениях краевых больниц проходят лечение 1416 человек, 74 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 3944 жителя края находятся на карантине.

С начала пандемии COVID-19 выявлен у 39 228 жителей края, вылечились от болезни 32 517 инфицированных.