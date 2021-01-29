Недоимка по обязательному соцстрахованию в Татарстане выросла на 22 млн рублей

В Татарстане по итогам 2020 года недоимка по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 137 млн руб., что на 22,7 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом на итоговой коллегии регионального отделения ФСС России рассказал глава ведомства Павел Лоханов.

По его словам, главными причинами недоимки стали банкротство страхователей, рост недоимки крупнейших должников, тяжелое финансовое положение ряда страхователей. Большую часть недоимки, как отметил господин Лоханов, нереально взыскать. Это свыше 85 млн руб.

Павел Лоханов также добавил, что в настоящее время на учете в ведомстве стоят свыше 122 тыс. страхователей. Это предприятия и организации с общей численностью работников 1,3 млн человек.

"Ъ-Казань"