Полиция и мэрия напомнили челябинцам об ответственности за участие в несогласованных акциях

ГУ МВД России по Челябинской области и администрация Челябинска вновь опубликовали предупреждения об ответственности за участие в несогласованной акции протеста накануне шествия сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, запланированного на 31 января. Мэрия разместила на своем сайте то же самое сообщение, что и неделю назад, перед акцией 23 января.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подчеркивают, что в ряде регионов РФ уже возбуждены уголовные дела в отношении участников несанкционированного публичного мероприятия. «Сотрудники полиции предупреждают, что при проведении несогласованного мероприятия активные участники, намеренно провоцирующие конфликтные ситуации, будут задерживаться и доставляться в отделы полиции. Собранные по факту нарушения законодательства материалы в дальнейшем будут направляться в суды для рассмотрения», – говорится в сообщении. Также полиция обращается к родителям с призывом «принять все возможные меры, чтобы уберечь своих детей от деструктивного влияния» организаторов несогласованных акций.