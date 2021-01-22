Мэрия напомнила челябинцам об ответственности за участие в несогласованой акции

Администрация Челябинска опубликовала предупреждение об ответственности граждан за несогласованное проведение публичного мероприятия и участие в нем. Речь идет о запланированном на 23 января шествии в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В мэрии напомнили, что участие в несанкционированных акциях и их организация влекут административную и уголовную ответственность: участникам грозит штраф до 50 тыс. руб., а организаторам – до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении, которое опубликовал в telegram-канале руководитель отдела информации и общественных связей мэрии Владимир Сафонов.

В мэрии добавили, что судимость имеет косвенные последствия, в частности, она может обернуться проблемами при устройстве на работу «в серьезную организацию», выезде за рубеж и попытке начать бизнес. «Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника (братьев, сестер, бабушек или дедушек) может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну»,- отметил господин Сафонов.