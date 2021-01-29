На Кубани высокопоставленный полицейский отправится под суд по делу о взятке

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарском краю.

Следствием установлено, что высокопоставленный полицейский в силу служебного положения отслеживал расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничество. В декабре 2019 года он предложил обвиняемому содействие в прекращении уголовного преследования в обмен на 600 тыс. руб. Мужчина согласился, но сообщил об этом в СК. Далее руководитель следственного отдела МВД попросил своего подчиненного следователя получить деньги, отправив ему сообщение. Следователь выполнил указание руководителя. В момент передачи денег незаконные действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тимашевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писал "Ъ-Кубань", в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей заместительницы начальника ОМВД России по Крымскому району, обвиняемой в покушении на получение взятки в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Наталья Решетняк