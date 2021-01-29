Школы Новосибирской области могут пересмотреть учебный план

В Новосибирской области школы индивидуально принимают решение по пересмотру учебного плана, в том числе, по продлению и сокращению каникул. Как объяснил “Ъ-Сибирь” министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, это по закону право образовательной организации.

«Если говорить о коронавирусе, то мы за счет зимних и осенних каникул потеряли 10-12 учебных дней. Но министерство еще перед осенними каникулами информировало школы, что они могут сократить учебные планы, в которых есть часы повторения по отдельным предметам и так далее. За счет сокращения этой нагрузки, они могли, например, вместо повторения добавить новые темы. Кому-то при этом может потребоваться два три дня, кому-то ничего не потребуется»,— сказал министр. По его словам, школы могли пересматривать систему обучения и до пандемии.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало школам России рассмотреть возможность шестидневного (вместо пятидневного) обучения или сокращения каникул — в зависимости от того, как долго образовательные организации были на карантине.

Екатерина Лукашевич