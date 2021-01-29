Выпускные экзамены для не планирующих поступать в вузы пройдут в конце мая

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября 2021 года»,— говорится в сообщении. Экзамены пройдут по заданиям, основанным на спецификации контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.

По планам чиновников Минпросвещения остальных выпускников в рамках ЕГЭ ждет лишь один обязательный экзамен — от базовой математики, которая раньше была обязательной, образовательное ведомство решило отказаться. Сроки экзаменационной кампании будут увязаны с приемной, чтобы все желающие поступить успели подать документы в вузы.

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