Подозреваемый в расстреле четырех человек в Анапе объявлен в розыск

Полиция Анапы разыскивает подозреваемого в расстреле участников поминок в хуторе Заря. Как уточняют в городском ОМВД, речь идет об одном человеке.

По данным МВД, в результате конфликта между группой мужчин от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое доставлены в реанимацию.

По данным источника ТАСС, причиной вооруженного нападения стал конфликт криминальных элементов.

Как писал "Ъ-Кубань", по данному факту Следственным комитетом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Наталья Решетняк