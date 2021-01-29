В Ярославле МЧС выпустило экстренное предупреждение о гололеде и снеге

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области в течение дня 29 января ожидается снег и гололед.

«Днем 29 января по городу Ярославлю и Ярославской области ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий»,— говорится в экстренном сообщении МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели просят жителей Ярославской области быть внимательными и осторожными. В МЧС предупредили, что из-за ухудшения погодных условий возможны также обрывы и повреждения линий связи и ЛЭП, и нарушения в работе системы ЖКХ. Спасатели прогнозируют рост вероятности травматизма среди населения.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по данным центра погоды «Фобос», после оттепели конца января в Ярославле и области в начале февраля ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют к 10 февраля в Ярославле понижение температуры воздуха до отметок в минус 28-35 градусов.