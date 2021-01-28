В Ярославле в начале февраля ожидаются морозы до минус 30 градусов

После оттепели конца января в Ярославле и области в начале февраля ожидается похолодание. По данным специалистов центра погоды «Фобос» морозы в центральную часть России принесут холодные воздушные массы из Сибири, которые вытеснят теплый воздух, принесенный в регион атлантическим циклоном.

Теплая по зимним нормам погода сохраниться до конца января и в первые дни февраля. Температура воздуха прогнозируется от плюс одного до минус четырех градусов. Возможны осадки в виде снега, местами сильного снега.

Синоптики прогнозируют похолодание с 5 февраля, когда дневная температура ожидается на уровне минус 14 градусов. По прогнозам специалистов, к 10 февраля в Ярославле температура воздуха может понизиться до отметок в минус 28-35 градусов.

Антон Антонов