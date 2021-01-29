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Саратов. Средняя Волга

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Бывший тележурналист возглавил саратовскую соцсферу

Роман Грибов официально назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Валерий Радаев, сообщила его пресс-служба.

Господин Грибов будет курировать социальную сферу.

Как сообщал "Ъ-Средняя Волга", в областной думе на этапе согласования этой кандидатуры дискуссию вызвали опыт работы и образование Романа Грибова. Он окончил педагогический институт с квалификацией «учитель русского языка», более 20 лет работал на телевидении и последние восемь лет – в сфере высшего образования. Оппозиция и политологи считают, что этого недостаточно для того, чтобы возглавить соцсферу региона.

Марина Ковалева


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