Бывший тележурналист возглавил саратовскую соцсферу

Роман Грибов официально назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Валерий Радаев, сообщила его пресс-служба.

Господин Грибов будет курировать социальную сферу.

Как сообщал "Ъ-Средняя Волга", в областной думе на этапе согласования этой кандидатуры дискуссию вызвали опыт работы и образование Романа Грибова. Он окончил педагогический институт с квалификацией «учитель русского языка», более 20 лет работал на телевидении и последние восемь лет – в сфере высшего образования. Оппозиция и политологи считают, что этого недостаточно для того, чтобы возглавить соцсферу региона.

Марина Ковалева