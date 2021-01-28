Соцсферу вывели на экран

Директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ Роман Грибов согласован на должность заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере. Выдвинутую губернатором Валерием Радаевым кандидатуру поддержало большинство депутатов облдумы. Господин Грибов обещал продолжить борьбу с пандемией коронавируса, вакцинацию населения, решать вопрос с дефицитом медицинских кадров и заняться повышением зарплат в сфере образования. Единороссы считают, что образования и опыта у господина Грибова для должности зампреда достаточно, политолог и оппозиция с этим не согласны.

Вчера на заседании Саратовской областной думы депутаты согласовали кандидатуру Романа Грибова на должность заместителя председателя правительства региона по социальной сфере. Выступая перед членами заксобрания, он заявил, что в период пандемии COVID19 намерен уделить основное внимание здравоохранению. В частности, он отметил, что будет продолжать вакцинацию от коронавируса, а вопрос кадрового дефицита в здравоохранении планирует решать в том числе с помощью предоставления медикам служебного жилья.

Также Роман Грибов отметил, что нужно «повышать эффективность системы образования, в частности, за счет укрупнения учреждений». Он напомнил о необходимости привести в соответствие федеральному законодательству механизм финансирования школ и детсадов, внимательно рассчитывать стоимость горячего питания в школах и привлекать в качестве поставщиков только добросовестные организации. Господин Грибов также намерен заняться созданием дополнительных мест в школах и детсадах, продолжить реализацию национальных проектов в сфере культуры, здравоохранения, демографии. Перед кабинетом министров поставлена задача увеличивать долю жителей, систематически занимающихся спортом, строить общедоступные спортивные ­объекты.

Депутат облдумы Зинаида Самсонова («Справедливая Россия»), комментируя выступление господина Грибова, заявила, что «не совсем поняла» его. По ее словам, Роман Грибов представил «доклад власти» вместо того, чтобы рассказать о том, как он видит свою работу в правительстве. В ответ на это Роман Грибов предложил встретиться с фракцией и рассказать об этом подробнее там. Вопрос о том, что федеральные власти выделили региону недостаточно средств на социальные проекты, который задал думский лидер фракции ЛДПР Станислав Денисенко, господин Грибов предложил обсудить на межведомственных комиссиях. Согласился обсуждать он и законопроект о «детях войны», предложенный партией КПРФ. В ответ на замечание коммуниста Николая Бондаренко о том, что кандидат в зампреды недостаточно высказался о проблемах, Роман Грибов пообещал, что будет над ними работать вместе с депутатами «на благо жителей области». В результате, несмотря на заявления коммунистов, что, по их мнению, у Романа Грибова отсутствует необходимый для должности заместителя председателя правительства опыт работы, большинством голосов кандидатура была поддержана.

Как ранее сообщал „Ъ“, 47летний Роман Грибов, в 2000 году окончивший саратовский педагогический институт и получивший профессию учителя русского языка, более 20 лет проработал на телевидении, в 2012 году работал руководителем филиала ВГТРК ГТРК в Туле, затем советником регионального департамента ВГТРК в Москве. В 2013 году перешел в систему высшего образования — занимал должности проректора по работе с государственными органами и общественными организациями СГСЭУ, заместителя директора по работе с государственными органами и общественными организациями ССЭИ РЭУ имени Плеханова, с 2017 года — директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ имени Гагарина.

Источники „Ъ“ ранее отмечали, что господин Грибов будет заниматься избирательной кампанией «Единой России» на выборах в Государственную думу в этом году. Он курировал выборную кампанию партии в ГД в статусе заместителя секретаря реготделения партии.

Депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия»), комментируя назначение, отметил, что Роман Грибов «не только компетентный», но и «всегда находится на связи с людьми». Отдельно господин Панков поставил в заслугу новому зампреду то, что тот занимается спортом, а опыт работы в вузе, по мнению единороса, дает ему «представление работы школы».

Выразил удовлетворение назначением Романа Грибова и профильный заместитель главы администрации Саратова Александр Бурмак. Он назвал господина Грибова «профессионалом и достойным работником в самых различных сферах трудовой деятельности», «отличным организатором», отметил его «прекрасное образование, широкий кругозор сотрудника СМИ и хорошее знание специфики таких важных для соцсферы направлений, как образование и спорт». «Убежден, что эти качества новый заместитель председателя правительства применит для улучшения положения дел в подведомственной сфере, занявшись решением значимых вопросов и устранением проблем. Таким образом, социальная сфера Саратова выиграет от назначения нового профильного заместителя председателя правительства области»,— пояснил Александр Бурмак.

Вышедший из «Единой России» депутат облдумы Дмитрий Чернышевский усомнился в эффективности этого назначения. «Новый зампред правительства Саратовской области десять лет учился в университете, где учатся пять лет. Никогда ничем не руководил. Ничего не умеет»,— считает ­депутат.

С этим согласен и политолог Дмитрий Олейник. «Депутатам виднее, кого согласовывать, и тот, кто рекомендовал Романа Грибова, наверное, отдавал себе отчет, на что тот способен. У меня нет оснований не доверять выбору губернатора, но я считаю, что необходимым опытом Роман Грибов на сегодняшний день не обладает. А ситуация в социальной сфере крайне напряженная и требуется включаться в работу немедленно»,— считает господин Олейник.

Марина Ковалева