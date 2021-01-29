Картину Боттичелли «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе за $92 млн

Картина «Молодой человек с медальоном» флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на торгах в Нью-Йорке за $92 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Отмечается, что это одна из лучших работ мастера, которые когда-либо выставлялись на торги. Покупатель не сообщается.

Картина была создана в 1470–1480 годах, когда-то она принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса (Великобритания). Последний раз полотно было куплено на аукционе в 1982 году за $1,3 млн. «Молодой человек с медальоном» выставлялся в мировых музеях и галереях, среди которых Национальная галерея в Лондоне, Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Среди других известных работ Сандро Боттичелли — «Рождение Венеры», «Весна», «Поклонение волхвов» и др., иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери.