Филиппины установили новые правила въезда для иностранцев

В Филиппинах определены условия для въезда иностранных граждан в страну, которые вступят в силу с 1 февраля, сообщил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок.

Для въезда необходима действующая виза, а также заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении. «Им также необходимо пройти тестирование на коронавирус в карантинном отеле или учреждении на шестой день с даты их прибытия»,— приводит слова господина Рока ABS-CBN.

Ранее Центр имени Гамалеи подал заявление на экстренное одобрение использования вакцины от коронавируса «Спутник V» в Филиппинах. Документы были приняты 7 января.

Число заразившихся COVID-19 в стране превысило 518,5 тыс. Вылечились 475,5 тыс. пациентов, умерли более 10,5 тыс. человек.