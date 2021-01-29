В Липецке завершено конкурсное производство местного автодилера «Дэу»

Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство в ООО «Компания ''Липецкие автомобили''» (местный дилер автомобилей «Дэу»), обязав конкурсного управляющего представить суду доказательства внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника, сообщила пресс-служба суда.

Банкротство автодилера инициировал в июле 2016 года АКБ «Инвестиционный торговый банк». Позднее к процедуре банкротства присоединились еще более 20 кредиторов. В реестр требований включены более 1,4 млрд руб. Конкурсное производство открыто в компании в марте 2017 года. В ходе этой процедуры требования кредиторов были погашены лишь на сумму 33,2 млн. руб.

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Ирина Лобанова