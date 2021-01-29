Аэропорт Омска в 2020 году сократил пассажиропоток на 32%

Аэропорт «Омск Центральный» в 2020 году обслужил около 943 тыс. человек. Это на 32% меньше, чем в 2019 году, ставшем рекордным для Омска по пассажиропотоку.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что снижение стало меньшим, чем в среднем по отрасли, за счет развития региональных перевозок. Так, с апреля-мая авиакомпании «ЮВТаэро» и «ЮТэйр» открыли направления в Волгоград, Нижний Новгород, Челябинск, Барнаул, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Тюмень, Нижневартовск. По данным аэропорта, все эти рейсы пользовались высоким спросом. Кроме того, по сравнению с 2019 годом, вырос пассажиропоток по уже существующим направлениям: Анапа, Казань, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Сургут.

«Для нас главными факторами неопределенности остаются: закрытие границ РФ в отношении большинства стран, невключение Омска в перечень городов, откуда разрешено международное авиасообщение, отсутствие перспектив повышения подвижности населения внутри РФ...Текущая модель развития аэропорта Омск (Центральный) основана на том, что пассажиропоток в 2021 году составит лишь немногим более 1 млн пассажиров», — прогнозирует генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

Управляющее аэропортом ОАО «Омский аэропорт», по данным официального сайта авиаузла, на 85,3% принадлежит Омской области, на 4,1% — неназванным юридическим лицам и на 10,6% — физическим лицам. Всего в реестре зарегистрировано 1757 акционеров общества.

Дарья Решетникова