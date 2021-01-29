Как изменится энергетическая связь России и Финляндии

Поставки электроэнергии из России в Финляндию идут по линии 400 кВ Выборгская—Юлликкяля. Она работает еще с 1980-х годов, модернизация подстанции в Выборге могла бы увеличить пропускную способность из Финляндии в Россию, отмечается в документе Fingrid. Авторы надеются, что в сценарии климатически нейтрального роста будет устранено текущее «значительное влияние платы за мощность в РФ» на трансграничную торговлю.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что располагают информацией от финской стороны о большой заинтересованности в эксплуатации линии Выборгская—Юлликкяля: «возможность перетока из РФ экономически выгодна потребителям Финляндии». В инвестпрограмме ФСК до 2025 года на подстанции 400 кВ «Выборгская» запланированы мероприятия для повышения надежности электроснабжения Северо-Запада Ленинградской области. «Мощности объекта достаточно для покрытия нужд всех потребителей, в том числе за рубежом, ввод дополнительных объемов не планируется»,— подчеркнули в «Россетях».

Полина Смертина