Власти Петербурга запретили въезд в город неэкологичным грузовикам

В Санкт-Петербурге начал действовать запрет на въезд грузового транспорта массой более 8 тонн, использующего топливо экологического класса ниже «Евро-3», сообщил городской комитет по благоустройству.

«В соответствии со вступившими изменениями по дорогам Петербурга прекращено движение большегрузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 8 тонн ниже экологического класса "Евро-3". Это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ»,— говорится в сообщении комитета.

Пропуска, которые грузоперевозчики получили ранее, будут действовать до окончания их срока вне зависимости от экологического класса транспорта. В комитете отметили, что Петербург стал первым городом в стране, где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта.