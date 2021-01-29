Итальянцы в России

Официальным беттинг-партнером итальянского клуба «Милан» в России и СНГ стала букмекерская компания «Фонбет». Стороны подписали долгосрочное партнерское соглашение, которое, по их словам, будет направлено на популяризацию футбола на территории России и в странах СНГ. В рамках сотрудничества брендинг компании «Фонбет» будет размещаться на домашних матчах «Милана» в Серии А. Кроме того, логотип компании появится на официальном сайте «Россонери» и в приложении клуба.

Глава финансового департамента ФК «Милан» Каспер Стильсвиг отметил, что в клубе «счастливы приветствовать компанию „Фонбет“ в рядах партнеров». «Футбол — это неисчерпаемый источник эмоций и азарта. Это новое партнерское соглашение позволит разделить наш путь развития вместе с одним из самых авторитетных и развивающихся брендов на территории России и СНГ», — заключил г-н Стильсвиг.

Сегодня «Фонбет» действительно крупнейшая в России букмекерская компания с 27-летней историей, которая представлена также на территории Белоруссии, Казахстана и Кипра. В свою очередь, директор по маркетингу БК Фонбет Алина Якиревич отметила значимость данного партнерства. По ее словам, компании «Фонбет» очень близки ценности и дух ФК «Милан». «Спонсорство клуба для нас — это выход на новый международный уровень. „Фонбет“ активно развивается не только в России, но и на пространстве СНГ. Партнерство с клубом поможет нам укрепить имидж надежного и лидирующего букмекера», — сообщила г-жа Якиревич.

Соглашение также отразится на клиентах «Фонбет». Их ждут специальные акции, предложения и уникальные призы, разработанные букмекерами совместно с ФК «Милан». Например, партнеры планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба в России и странах СНГ.

Напомним, что это уже не первое соглашение БК Фонбет с легендарными европейскими футбольными клубами. Ранее компания стала партнером «Реал Мадрида» в России и СНГ. По условиям трехлетнего соглашения, логотип букмекера появится в эфире трансляций на LED-панелях вокруг футбольного поля во время домашних матчей «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании, а также в клубных медиа испанской команды.