Королевское соглашение

Букмекерская компания «Фонбет» стала беттинг-партнером мадридского «Реала» — 13-кратного победителя Лиги чемпионов и одного из самых популярных футбольных клубов, признанного лучшим в ХХ веке, за который болеют миллионы людей во всем мире.

«Мы очень рады стать официальным партнером мадридского „Реала“ в России и СНГ. „Реал“ — один самых титулованных и узнаваемых футбольных клубов в мире. Это команда с большой историей и серьезной репутацией, которая стремится выигрывать в каждом матче и быть образцом честной и красивой игры», — заявил генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов. Он также отметил, что «Фонбет» — лидер на букмекерском рынке СНГ и тоже стремится быть лучшим в своем деле. «Уверен, что наше сотрудничество с „Реалом“ будет продуктивным и взаимовыгодным», — заключил Александр Парамонов.

В рамках такого сотрудничества брендинг «Фонбет» будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании. Логотип компании появится на официальном сайте клуба в разделе «Партнеры», а также в приложении клуба.

В «Фонбет» высоко оценивают данное сотрудничество. «„Реал“ — это топ-бренд. Это намного больше, чем футбольный клуб. Футболки „Реала“ продаются по всему миру, клуб открывает свои рестораны, магазины, участвует в социальных и благотворительных проектах», — отметила директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич. По ее словам, букмекер планирует активировать контракт не только в России, но и во всех регионах СНГ, в которых присутствует компания.

«Наша совместная задача с „Реалом“ — подарить уникальные футбольные впечатления болельщикам клуба и любителям футбола», — рассказала Алина Якиревич. «Фонбет» уже готовит для своих клиентов уникальные акции: розыгрыши эксклюзивных призов от «Реала» и бонусов от компании, повышенные коэффициенты и расширенные росписи на матчи «королевского клуба», активности в социальных сетях и другие приятные сюрпризы.