В Воронеже анонсировали появление аналогов спорткомплекса «Олимпик»

Воронежские власти планируют выделить землю для строительства как минимум двух крупных открытых спорткомплексов – аналогов «Олимпика» на выезде из города в северном направлении. Об этом заявил глава регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин во время прямого эфира в соцсетях.

«Один комплекс может появиться на улице Острогожской, с заходом в лесную зону, второй – в Железнодорожном районе,- рассказал господин Кадурин. - Процесс подготовки к реализации проектов осложняется тем, что земли, где планируется построить спорткомплексы, находятся в федеральной собственности или входят с состав Гослесфонда». Областные власти ведут переговоры с мэрией Воронежа о формировании земельного фонда. В самом «Олимпике» планируются строительство пунктов проката и расширение парковки, добавил чиновник.

Как воронежские чиновники заботятся об имидже региона, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова