Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Англии
20-й тур. «Вест-Бромвич»—«Манчестер Сити» 0:5 (Гюндоган, 6, 30; Канселу, 20; Марез, 45+2; Стерлинг, 57). «Челси»—«Вулвергемптон» 0:0. «Манчестер Юнайтед»—«Шеффилд Юнайтед» 1:2 (Магуайр, 64 — Брайан, 23; Берк, 74). «Эвертон»—«Лестер» 1:1 (Родригес, 30 — Тилеманс, 67). «Кристал Пэлас»—«Вест-Хэм» 2:3 (Заха,3; Батшуайи, 90+7 — Соучек, 9, 25; Доусон, 65).
Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 41 очко (после 19 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 40. 3. «Лестер» — 39. 4. «Вест-Хэм» — 35. 5. «Ливерпуль» — 34 (19). 6. «Тоттенхем» — 33 (18). 7. «Эвертон» — 33 (18). 8. «Челси» — 30. 9. «Арсенал» — 30.
Кубок Италии
1/4 финала. «Интер»—«Милан» 2:1 (Лукаку, 71 (пен.); Эриксен, 90+7 — Ибрахимович, 31). «Аталанта»—«Лацио» 3:2 (Джимсити, 7; Малиновский, 37; Миранчук, 57 — Мурики, 17; Ачерби, 34). «Ювентус»—СПАЛ 4:0 (Мората, 16 (пен.); Фработта, 33; Кулушевски, 78; Ктеза, 90+4).
Кубок Испании
1/8 финала. «Жирона»—«Вильярреал» 0:1 (Пино, 19). «Бетис»—«Реал Сосьедад» 3:1 (доп. время; Каналес, 78; Иглесиас, 96, 111 — Оярсабаль, 13). «Севилья»—«Валенсия» 3:0 (Люк де Йонг, 20, 33; Ракитич, 38). «Райо Вальекано»—«Барселона» 1:2 (Франсиско Гарсия, 63 — Месси, 69; Френки де Йонг, 80).