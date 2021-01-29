Для спасения Эльмиры Ядне не хватает 1 050 780 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «В 2013 году Эльмира перенесла операцию по закрытию дефекта межпредсердной перегородки. Через год диагностировали недостаточность трикуспидального клапана вследствие бактериального эндокардита. Врачи провели пластику клапана, однако недостаточность прогрессировала, и через две недели было выполнено протезирование трикуспидального клапана биологическим протезом. Сейчас отмечаются признаки дисфункции протеза. Риск еще одной операции на открытом сердце очень высок, поэтому требуется эндоваскулярная имплантация клапана Melody на место стенозированного протеза. Она позволит нормализовать гемодинамику и избежать тяжелого послеоперационного периода».

Стоимость операции 4 091 780 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 2 950 000 руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 1 050 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эльмиру Ядне, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эльмиры — Антонины Едювны Ядне. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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