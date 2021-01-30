Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

|Средняя цена кв. метра
|Динамика
|Город
|янв.21
|дек.20
|янв.20
|за месяц
|за год
|Москва
|254,7
|252,6
|217,6
|1%
|18%
|Санкт-Петербург
|150,8
|147,5
|127,5
|2%
|19%
|Казань
|94,2
|92
|82,2
|2%
|15%
|Нижний Новгород
|84,6
|82,6
|70,4
|2%
|22%
|Новосибирск
|80,5
|79,4
|72,3
|1%
|12%
|Екатеринбург
|79,2
|78
|72,2
|1%
|10%
|Уфа
|76,7
|76
|71
|1%
|8%
|Краснодар
|73,9
|73,1
|66,9
|1%
|11%
|Красноярск
|73,7
|71,8
|62,7
|3%
|19%
|Ростов-на-Дону
|65,8
|65,3
|62,1
|1%
|6%
|Самара
|63,7
|63,4
|59,8
|1%
|6%
|Воронеж
|62,6
|61
|52
|3%
|22%
|Пермь
|61,9
|61,2
|57,7
|1%
|8%
|Омск
|60,2
|58,2
|47,9
|3%
|27%
|Волгоград
|53,4
|52,9
|50,8
|1%
|6%
|Челябинск
|44,5
|44,1
|41,5
|1%
|7%