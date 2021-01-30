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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Средняя цена кв. метраДинамика
Городянв.21дек.20янв.20за месяцза год
Москва254,7252,6217,61%18%
Санкт-Петербург150,8147,5127,52%19%
Казань94,29282,22%15%
Нижний Новгород84,682,670,42%22%
Новосибирск80,579,472,31%12%
Екатеринбург79,27872,21%10%
Уфа76,776711%8%
Краснодар73,973,166,91%11%
Красноярск73,771,862,73%19%
Ростов-на-Дону65,865,362,11%6%
Самара63,763,459,81%6%
Воронеж62,661523%22%
Пермь61,961,257,71%8%
Омск60,258,247,93%27%
Волгоград53,452,950,81%6%
Челябинск44,544,141,51%7%
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