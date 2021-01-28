Алексей Навальный задержится в «Матросской тишине»

Алексей Навальный остался в СИЗО до 15 февраля. Московский областной суд отклонил жалобу адвокатов политика, которые требовали освободить его из-под стражи. Оппозиционера задержали на 30 суток после того, как он вернулся из Германии. Такое решение на прошлой неделе принял Химкинский суд на выездном заседании прямо в местном отделе полиции. За ходом слушаний в Мособлсуде следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Заседание по делу Алексея Навального прошло при аншлаге из репортеров и под пристальным взором полиции. Здание Московского областного суда за несколько часов до слушаний оградили металлическими барьерами. Освещать процесс приехали более полутора сотен журналистов. Правда, на само заседание прессу не пустили — репортеры следили за трансляцией в большом конференц-зале. Судья Муса Мусаев открыл слушания за пять минут до назначенного времени и первым делом раскрыл суть жалобы от адвокатов Навального.

Они попросили признать незаконным решение задержать оппозиционера на 30 суток. Это постановил Химкинский суд, но при весьма необычных обстоятельствах: заседание проходило в местном отделе полиции. Адвокаты Навального пожаловались на сам этот факт, на то, что их никто о таком заседании вовремя не предупреждал и что тогда им не дали толком поговорить с их подзащитным. Но если адвокаты говорили юридическим языком, то сам Навальный в своей речи добавил красок. Когда ему дали слово, он назвал произошедшее демонстративным нарушением закона:

Когда я нахожусь в камере в отделении полиции, ко мне приходят и говорят: сейчас мы тебя поведем на встречу с адвокатами. Ведут. Я захожу в какую-то конуру, где стоят камеры, сидит какая-то публика, стоит флаг Российской Федерации, и мне говорят: а сейчас тебя будем здесь судить. Как вообще это возможно? Рядом стоит мой растерянный адвокат и говорит: а вот мы минуту назад узнали, что нас будут судить. Невозможно же в отделении полиции без объявления проводить суд, просто невозможно.

Совпадение или нет, но экран с Алексеем Навальным в Мособлсуде поставили напротив картины, на которой изображен Московский Кремль. На таком фоне оппозиционер потребовал отпустить его из СИЗО. Но представитель химкинской полиции и прокурор с этим не согласились и попросили не удовлетворять жалобу его адвокатов. Выступления всех участников процесса в итоге заняли не больше часа. Судья Муса Мусаев удалился в совещательную комнату и буквально через несколько минут вышел оттуда и заявил, что Алексей Навальный остается в изоляторе:

— Навальный, заключение понятно? — Мне все было понятно до начала заседания суда, спасибо.

Защита оппозиционера уже заявила, что обжалует решение Мособлсуда. А адвокат Ольга Михайлова после рассказала, в каких условиях Навальный содержится в СИЗО: «Он находится один, у него карантин, в камере больше никого нет. Что касается телевидения, у него был первый, второй канал и Euronews. Euronews ему отключили, соответственно, он может новости черпать только по первому и второму каналу. Всегда, когда мы приходим, нас допускают к Алексею, в комнату для свиданий для родственников через два стекла, через телефонную трубку, то есть он говорит в телефонную трубку, я тоже, так мы с ним общаемся».

Сам Алексей Навальный после заседания выглядел расстроенным. В какой-то момент к нему в СИЗО подошел сотрудник изолятора, политик разочарованно посмотрел на него, и трансляцию из «Матросской тишины» прекратили.