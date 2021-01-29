«Все, что нужно, было сделано» В Смольном считают, что журналистов перестанут задерживать, а органы отмалчиваются

31 января в Петербурге, как и во многих других городах России, состоится не согласованная с исполнительной властью акция в поддержку Алексея Навального. На прошлом подобном мероприятии Петербург отличился самым высоким количеством задержанных журналистов — 16 человек. Редакции, союзы и депутаты написали обращения в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации. Росгвардия и МВД не смогли ответить на вопрос, что нужно сделать журналистам, чтобы их не трогали. В Смольном убеждены, что субботние эксцессы больше не повторятся.

Задержания представителей СМИ 23 января начались еще до начала несогласованного шествия, которое должно было стартовать у Сенатской площади. Одними из первых в автозак попали корреспонденты «Невских Новостей» (издания, близкого к одиозному бизнесмену Евгению Пригожину) и газеты «Коммерсантъ». Впоследствии задерживались журналисты независимых СМИ, например «Медиазоны», «Фонтанки.ру», «Медузы», «Эха Москвы», The Insider и ряда других — всего 16 человек. При этом правоохранители, согласно видео журналиста «Фонтанки», действовали избирательно: снимающего видео корреспондента отправили в отдел, а стоявших рядом представителей «Комсомольской Правды» отпустили.

По результатам нарушений прав журналистов (а задержание при наличии отличительных знаков является воспрепятствованием профессиональной деятельности, согласно ст. 144 УК РФ) редакциями, например, «Коммерсанта» и «Эха Москвы» были направлены обращения в прокуратуру и МВД. Также запросы писали депутаты, например Борис Вишневский, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе, Василий Кунин, депутат МО «Малая Охта», и другие. Отдельное обращение после совещания в прокуратуру направил Союз журналистов Петербурга и области. Ответы пока не последовали.

Отчет об акции 23 января также опубликовал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. В нем он отметил несоразмерное применение силы к протестующим, упомянув, в частности, удар ногой полицейского в живот Маргарите Юдиной, которая оказалась в больнице. Всего же за помощью обратились 23 человека, из которых 15 были госпитализированы. Также он обратил внимание на нарушения прав задержанных (некоторых держали в отделах полиции больше допустимого максимального срока — трех часов). Кроме того, он пообещал содействовать организации встречи между представителями Союза журналистов и правоохранительных структур.

Ввиду того, что следующая акция запланирована на 31 января (воскресенье), органы, которым были направлены официальные обращения, вероятно, не успеют отреагировать. При этом журналисты опасаются, что инциденты с их незаконными задержаниями могут повториться.

Вице-губернатор Александр Бельский, ответственный за внутреннюю политику в Петербурге, оказался не готов сказать, что еще могут сделать журналисты (при наличии отличительных признаков), чтобы их не трогали. «Думаю, что все, что было нужно, было сделано, но бывают подобные моменты (с задержаниями.— “Ъ”). Я уверен, что такого больше не повторится»,— сказал он “Ъ”.

Господин Шишлов считает, что журналистам бояться полиции нельзя. «Журналистам надо не бояться и продолжать работу, и тем самым повышать авторитет журналистики и уважение к журналистам. Объективная информация нужна и гражданам, и власти. Надеюсь, что руководители полиции услышали аргументы, высказанные и Союзом журналистов, и правозащитниками. Уверен, что полиция может обеспечивать общественный порядок, не нарушая прав журналистов, даже когда проводятся несогласованные, но мирные акции»,— уверен он.

В комитете по вопросам законности и правопорядка отказались комментировать дела, которыми занимается полиция. «Мы отвечаем только за согласованные акции»,— пояснил представитель.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, выслушав вопрос: «Что еще сделать журналистам, чтобы полицейские их не трогали?» — сказал, что ответит «в установленные законом сроки».

Пресс-служба Росгвардии, получив запрос газеты, не связалась с “Ъ” на момент публикации материала. Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол не ответил на звонки “Ъ”.

Олег Дилимбетов