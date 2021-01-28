Корпоративные новости на «Ъ FM»

Компания Донстрой представляет новый проект – «Остров», расположенный в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь «Острова» – 40 гектаров. Суммарная площадь застройки – без малого полтора миллиона квадратных метров, включая три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, торгово-административными объектами и жилой недвижимостью. С трех сторон «Остров» окружен Москвой-рекой и природными парками, общая территория которых составляет 650 гектаров. Лишь некоторые корпуса этого малоэтажного проекта будут достигать высоты в 22 этажа.

Toyota Motor вернула себе звание крупнейшего в мире автопроизводителя, спустя несколько лет. Группа Volkswagen, потерявшая первое место, так и не оправилась от «дизельгейта». Сказались миллиардные штрафы, компенсации клиентам в ЕС и США, а также удар по репутации из-за подкрутки датчиков для занижения уровня выбросов.

Американские санкции отрезали Huawei от ключевого программного обеспечения, в том числе чипов. В итоге производитель, который когда-то был первым в мире, сейчас сильно отстает от конкурентов и занимает шестое место на рынке смартфонов. Его долю оценивают в 8 процентов.