«Похоже, цены отказываются подчиняться правительству»

В России дорожают куриные яйца. По словам источников “Ъ”, причина в эпидемии птичьего гриппа в центральных районах страны. Производители просят правительство вывести стоимость на указанную продукцию из-под административного регулирования. Между тем, по данным Росстата, в январе потребительские цены выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решение власти бороться с ценами содержит в себе немалые риски.

На фоне ярких постпраздничных дней в России как-то немного ушла в тень главная экономическая тема, она же в какой-то степени и политическая. Речь идет о борьбе с ценами на основные продукты питания. Как известно, незадолго до Нового года их решено было регулировать в ручном режиме. Президент указал профильным министрам, что в стране есть такие категории граждан, которые с трудом сводят концы с концами, а вы, мол, здесь о большой экономике рассуждаете. Провинившиеся бросились исправлять ошибки. В частности, на ковер были вызваны производители и продавцы, с ними провели беседу, обещали поддержать субсидиями, льготами, кредитами. Все, естественно, согласились, и страна пошла в 2021 год с социально ориентированными ценами.

Но вот без пяти минут закончился январь, и подоспели цифры от Росстата, и они вызывают некоторые вопросы. С начала января потребительские цены выросли на 0,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года, то есть когда ничего административно не регулировали, рост составил 0,4%. Подорожали практически все позиции из указанного выше списка, по разным причинам. Но более всего огорчили куриные яйца — там рост доходит по ряду позиций аж до 19%. Оказывается, на страну, помимо всего прочего, напал еще и птичий грипп, многие фабрики встали на карантин. Еще следует обратить внимание на существенное подорожание овощей. Пусть не все они жизненно необходимы населению, но потребность в них все равно существует.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Есть вероятность того, что может подорожать бензин — это также чувствительный фактор для простого народа. И самое, наверное, главное — субъекты хозяйствования явно не в восторге от происходящего. Они все-таки привыкли к рыночным отношениями. Одно дело, когда ты повышаешь цены ради собственной выгоды, но когда у тебя повсеместный падеж кур на фоне зафиксированных цен, это чревато умиранием бизнеса, что не может не отразиться на потребителе.

Вот и Счетная палата предупреждает о возможном дефиците продуктов.

Почему? Потому что продавцы и производители, дабы компенсировать убытки, поднимают цены на другие товарные группы. А правительство, в свою очередь, грозит регулировать и их. Так можно окончательно прийти к советскому административному ценообразованию. Что в результате всего этого произойдет, понятно.

Кажется, что сейчас явно не время для экспериментов над экономикой. Риск слишком серьезный, тем более что все это уже не раз проходили, и всякий раз получалось «как всегда». Нет, в теории, конечно, все возможно, а на практике все время что-то мешает — то грипп, то коронавирус. Но как бы там ни было, похоже, цены отказываются подчиняться правительству.