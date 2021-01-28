Черноземные правоохранители предостерегают от участия в несанкционированных акциях

Полиция и прокуратура в ряде регионов Черноземья распространили предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных акциях 31 января 2021 года. Речь, очевидно, идет об акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, информация о которых распространяется сторонниками господина Навального.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,— отметили в ГУ МВД по Тамбовской области.

«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов»,— подчеркнули в ГУ МВД по Воронежской области. Полиция просит обратить особое внимание родителей: если их несовершеннолетние дети принимают участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершают при этом хулиганские действия, они «подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения».

Зампрокурора Белгородской области Эдуард Емец объявил предостережение о недопустимости нарушения закона двум организаторам акции, призывающим к участию в несогласованном с властями публичном мероприятии. Предостережения объявлены и руководителям вузов и ссузов — «о недопустимости нарушений закона в части ненадлежащей профилактической работы среди студентов».

«Организаторы таких мероприятий несут ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб. либо обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Участники таких акций, если они повлекли создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, также подлежат административной ответственности»,— отметили в прокуратуре, добавив, что неоднократное участие в несанкционированных митингам влечет уже уголовную ответственность (ст. 212.1 УК РФ, максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы).

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. ФСИН заявила о нарушении им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Сегодня Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на задержание Алексея Навального на 30 суток (до 15 февраля).

О том, как в Воронеже проходила акция в поддержку Алексея Навального 23 января, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова