Новые покупатели части доходного дома Емельянова в Ростове отказались от сделки

Вазген Сарибекян и Николай Лютов, победители аукциона по продаже помещений в доходном доме Емельянова, располагающемся на ул. Садовой, 94 в Ростове, отказались от сделки. Об этом сообщает «Город N».

Напомним, 18 января были подведены итоги торгов, на которые ДИЗО Ростова выставил часть здания доходного дома Емельянова площадью 1,4 тыс. кв м. Вазген Сарибекян предложил за первый лот 22,1 млн руб. В состав лота вошла площадь чуть более 1 тыс. кв м на первом, втором, третьем и четвертом этажах здания. Николай Лютов предложил за остальные четыре лота в сумме 4,3 млн руб. Общая площадь помещений, вошедшая в четыре лота, составила 350 кв м. Согласно условиям договора купли-продажи, собственники должны были провести работы по сохранению здания, так как доходный дом Емельянова является объектом культурного наследия.

Аналогичная ситуация произошла в августе 2020 года: ДИЗО выставил часть исторического здания на продажу. В начале октября в торгах победило ООО «Деловой центр ''Фабрика''». Компания предложила за часть особняка цену в 62 млн руб. Однако позже победитель отказался подписывать договор купли-продажи. В администрации предположили, что причиной отказа могли стать условия договора.

В конце ноября 2020 года в доходном доме случился пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 450 кв. м.

Наталья Шинкарева