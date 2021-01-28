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Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ

Вакцинированные от коронавируса могут быть носителями COVID-19

Привитый от коронавируса человек может оставаться носителем COVID-19. Об этом заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. По его словам, такие граждане должны соблюдать меры профилактики, чтобы не заразить других.

Господин Лиознов пояснил, что у тех, кто прошел вакцинацию, болезнь не развивается, но возбудитель может какой-то период выделяться во внешнюю среду. Кроме того, пишет ТАСС, по словам заместителя директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, человек может быть носителем инфекции в течение трех недель после повторной вакцинации.

Напомним, что в Петербурге от коронавиурсной инфекции вакцинированы более 36 тыс. человек. почти 6 тыс. из них прошли ревакцинацию.

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