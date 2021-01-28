Апартаменты сосредоточились в ЦАО

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какое количество объектов было представлено в различных сегментах по итогам 2020 года.

Перспектива запрета строительства апартаментов и присвоения уже возведенным проектам этого формата статуса жилья существенно повлияли на интерес покупателей к ним — спрос резко вырос. Причем 43% сделок было оформлено с использованием ипотечного кредитования. Доля апартаментов на первичном рынке столицы составила 25% по итогам года. В реализации было представлено более 7,5 тыс. лотов в 122 проектах. Общая площадь заявленных для продажи апартаментов — почти 570 тыс. кв. м. Это сопоставимо с площадью 79 футбольных полей по рекомендуемым размерам FIFA.

В структуре предложения преобладающую позицию заняли проекты бизнес-класса — у них 36%, чуть меньшую долю составил премиум-класс — 30%, у комфорт-класса пятая часть сегмента. Объекты элитного класса составляют лишь 13%, посчитали эксперты компании Est-a-Tet. Максимальный объем экспозиции апартаментов по-прежнему сконцентрирован в пределах Центрального округа, здесь и самые дорогие варианты. На втором месте Северо-Восток города. На сегодняшний день предложение апартаментов можно найти практически в любом из округов «старой» Москвы, за исключением Зеленограда.

Средняя стоимость лотов с официальным статусом нежилого помещения, но приобретаемых именно для проживания, выросла за год более чем на 20% и достигла 470 тыс. руб. за квадратный метр. По классам динамика следующая: «комфорт» вырос на 9%, «бизнес» — на 8%, «премиум» прибавил 13%, а элитные лоты — 11%.