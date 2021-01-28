Финансовая помощь национальным экономикам в пандемию достигла $14 трлн

К концу 2020 года финансовая поддержка, оказываемая правительствами национальным экономикам в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в общей сложности достигла $14 трлн, следует из доклада Мирового валютного фонда (МВФ). Из этих средств $7,8 трлн составляют дополнительные расходы и отказ от доходов, а $6 трлн — гарантии, займы и вливания капитала.

«Эта поддержка варьировалась в разных странах в зависимости от последствий потрясений, связанных с пандемией, и способности правительств брать займы»,— говорится в исследовании.

Как уточнили аналитики МВФ, в развитых странах фискальные меры поддержки были утверждены на несколько лет, в развивающихся странах эти меры были краткосрочными. В целом фискальная поддержка, наряду с экономическим спадом, привели к росту государственного долга и дефицита. Средний мировой государственный долг приблизился к 98% мирового ВВП на конец 2020 года по сравнению с 84%, прогнозируемыми до пандемии на ту же дату.

О макропрогнозе МВФ на этот год — в материале “Ъ” «Экономика поднимется на уколах».