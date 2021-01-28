Суд признал незаконным разрешение мэрии Краснодара на перепланировку жилого дома

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил решения нижестоящих судов по поводу перепланировки 17 (последнего) этажа в многоквартирном доме по ул. Фабричной, 10 в Краснодаре, тем самым подтвердив, что мэрия краевой столицы, давшая соответствующее распоряжение, действовала незаконно. С иском к администрации города обратились жители дома. Мотивировочная часть решения пока не готова.

В 2019 году администрация Краснодара дала разрешение собственникам нежилых помещений на 17 этаже провести его перепланировку и переустройство. В результате вместо небольших фрамужных окон на фасаде здания появились полноценные, этаж был подключен к домовой системе отопления. Это возмутило жителей, которые на протяжении нескольких лет в судах добивались признания этажа общедомовым имуществом.

Представитель администрации города в кассационной инстанции заявил, что права собственности на нежилые помещения на 17 этаже МКД были зарегистрированы по закону, и мэрия города, выдавая разрешение на переустройство, не усмотрела никаких нарушений, поскольку оно не затрагивало общедомовое имущество.

По мнению жильцов, на 17 этаже собственники помещений провели полноценную реконструкцию, а на это необходимо было спросить разрешение жителей. «В своих доводах в суде мы ссылались не только на нормы закона, но и на разъяснения, полученные от министерства строительства РФ, стройнадзора, госжилинспекции, которые, в частности, трактуют расширение оконных проемов как реконструкцию, на которую необходимо получить разрешение у собственников. Мы также руководствовались здравым смыслом, который говорит, что жители многоквартирных домов не могут по своему усмотрению прорубить дыру в стене или в полу», - завил представитель жильцов дома по ул. Фабричной, 10 Михаил Волкодав.

По словам господина Волкодава, около 140 собственников квартир обратились в следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. Они считают, что в отношении них чиновники мэрии совершили должностное преступление.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, застройщик «Элеваторстройдеталь» продал помещения на 17 этаже частным лицам, как нежилые. Жильцы не согласились с этим. Изначально дом по документам значился, как 16-этажный, а 17 этаж являлся техническим. Однако при вводе в эксплуатацию здание превратилось в 17-ти этажное. Поскольку на спорном этаже проходят домовые коммуникации, люди посчитали, что помещения на нем входят в общедомовую собственность и не могли быть проданы третьим лицам. Это и подтвердили суды, вернув этаж жителям и обязав Росреестр аннулировать право собственности у покупателей.

Площадь этажа составляет около 1,3 тыс. кв. метров. Одним из собственников спорной недвижимости выступает бывшая жена экс-директора «Элеваторстройдетали» Юрия Сапонова — Нина Сапонова. Впоследствии она реализовала ее другим людям. Жители считают, что все махинации с этажом делались для того, чтобы эта недвижимость была впоследствии переведена в жилую.

Андрей Ульченко