В деле начальника краснодарской лаборатории судебной экспертизы появился эпизод о взятке

При расследовании уголовного дела в отношении начальника краснодарской лаборатории судебной экспертизы (ЛСЭ) Минюста РФ следствие выявило новый криминальный эпизод и привлекло еще одного фигуранта, сообщили следственное управление СКР. По данным СК, осенью 2020 года начальник лаборатории и его заместитель получили 30 тыс. руб. за написание экспертной рецензии в сокращенные сроки.

Противоправная деятельность руководства краснодарской ЛСЭ Минюста выявили сотрудники УФСБ России по краю. Как ранее писал “Ъ-Юг”, начальник лаборатории Геннадий Кутузов был задержан в конце прошлой недели по подозрению в превышении полномочий и принуждении эксперта к подписанию недостоверной экспертизы. Начальника лаборатории заключен под стражу, в отношении его подчиненного вопрос меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Анна Перова, Краснодар