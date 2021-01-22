Эксперт Минюста пожаловался на шантаж

Начальник ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» Геннадий Кутузов стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения. По версии следствия, начальник лаборатории, запугивая подчиненного отстранением от работы, заставил его составить недостоверное заключение технической экспертизы. Кроме того, следствие подозревает чиновника в том, что он принудил подчиненных отдать ему часть премиальных выплат на общую сумму 155 тыс. руб.

В Краснодаре управление ФСБ России по региону инициировало уголовное преследование начальника ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы (ЛСЭ) Минюста РФ», дело расследует следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по краю, сообщает СКР.

Фамилия фигуранта не называется — по данным сайта ФБУ, лабораторией руководит Геннадий Кутузов. Он подозревается в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также в принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» проводит судебные экспертизы и экспертные исследования по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях для органов дознания, предварительного следствия и судов, расположенных в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Специалисты ЛСЭ делают экспертизы по 23 направлениям, в том числе автотехнические, криминалистические, лингвистические, почерковедческие, финансово-экономические и бухгалтерские.

Как пояснили в СУ СКР, следствие полагает, что в октябре и декабре прошлого года начальник ЛСЭ потребовал от подчиненных сотрудников передать ему часть премиальных выплат, мотивировав это тем, что премии якобы были начислены ошибочно. В итоге господин Кутузов, как полагает следствие, незаконно завладел средствами на общую сумму 155 тыс. руб. Кроме того, начальник лаборатории, по данным следствия, отдавал незаконные указания одному из экспертов, используя психологическое давление и запугивание.

Эксперт, которому была поручена техническая экспертиза, знал о том, что у него в скором времени истечет срок действия профессиональной лицензии на некоторые виды экспертиз. Начальник лаборатории, по данным следствия, угрожал на этом основании забрать у него определенный объем экспертиз, что сказалось бы на заработке эксперта.

Используя методы шантажа, руководитель требовал от эксперта или вообще отказаться от проведения одной из экспертиз, сославшись на недостатки в оформлении, или не отвечать на большинство поставленных вопросов, что эксперт вынужден был сделать.

Какова была заинтересованность начальника ЛСЭ, в следственном управлении не уточняют. В настоящее время рассматривается вопрос о задержании и избрании подозреваемому меры пресечения. В приемной ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» на звонок “Ъ” не ответили.

Анна Перова, Краснодар