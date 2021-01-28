Чистая прибыль Samsung выросла в четвертом квартале на 26%

В четверг, 28 января, южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила финансовые данные за четвертый квартал и весь 2020 год. Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 26% до 6,6 трлн (около $6 млрд), выручка — на 3% до 61,6 трлн вон ($56 млрд). За год в целом операционная прибыль увеличилась почти на 30% до 36 трлн вон ($32,7 млрд), а выручка — примерно на 3% до 236,8 трлн вон ($215 млрд).

Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозировали чуть более высокую чистую прибыль (6,74 трлн вон, или $6,07 млрд) и чуть более низкую выручку (61,2 трлн вон, или $55,08 млрд). Тем не менее акции Samsung снизились на 1,5% после публикации отчетности, это связано со снижением продаж смартфонов в четвертом квартале на 11% и сильной воной, что негативно влияло на зарубежные продажи компании в целом.

Результаты Samsung в прошлом году, несмотря на пандемию, поддерживались довольно высоким спросом на ее смартфоны и чипы памяти. В числе прочего это было связано с американскими санкциями против китайской Huawei. В то же время в нынешнем году компания, по мнению аналитиков, может столкнуться с некоторыми сложностями. Это связано как с сохраняющимся влиянием пандемии на рынок, снижающим спрос на смартфоны, так и с обстоятельствами внутри самой Samsung. В январе глава Samsung Group Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по делу о даче взятки и растрате, ранее господин Ли уже провел около года в тюрьме по другому делу, но затем был освобожден.

Сама Samsung прогнозирует некоторое ухудшение финансовых результатов в первом квартале, но достаточно хорошие результаты в первом полугодии текущего года. По мнению экспертов, хорошим результатам компании поможет продолжающийся рост цен на чипы памяти. «Продолжительность подъема, связанного с чипами памяти, будет намного дольше, чем многие думают»,— отмечает аналитик компании Macquarie Equities Research Дэниел Ким.

О новой линейке устройств Samsung читайте в материале “Ъ”.

Яна Рождественская