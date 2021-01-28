Саратовский облсуд вновь отказался избирать меру пресечения экс-прокурору Кировского района

Судьи Саратовского областного суда оставили без изменения постановления районного суда об отказе в удовлетворении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-прокурору Кировского района Андрею Пригарову и экс-директору ООО «Ритуал» Олегу Вартанову. Решение прокомментировал председатель облсуда Федор Телегин.

В пресс-службе суда уточнили, что обвинение просило отменить постановления Ленинского райсуда и заключить фигурантов уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере под стражу. Господин Вартанов подозревается в посредничестве в совершении коррупционного преступления, господин Пригаров – в получении незаконного вознаграждения.

В судебной инстанции напомнили, что причастность Олега Вартанова к преступлению обосновывается только показаниями бывшего руководителя МУССП «Ритуал» Михаила Шулекина.

Обвинение в коррупции господина Пригарова в эпизоде с получением взятки в 15 млн руб. строится на показаниях застройщика Григорьева.

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что «вопрос о том, почему указанные граждане обратились в правоохранительные органы с заявлениями о передаче в прошлом Пригарову А.В. взяток в виде денег, остался неразрешенным. Почему они не обратились тогда, когда можно было зафиксировать факт передачи, если таковой имел место?»

Он высказал предположение, что они могли руководствоваться различными мотивами – от осознания незаконности своих действий до мести и зависти, «однако если донос (сообщение одного гражданина о совершении преступления другим гражданином) не подтвержден никакими другими объективными доказательствами, то он не может служить основанием для избрания меры пресечения не только в виде заключения под стражу, но и любой иной меры пресечения». Федор Телегин считает, что иных доказательств причастности к преступлениям Андрея Пригарова и Олега Вартанова следствием не предоставлено. Он добавил, что следствие может продолжить их собирать в рамках расследования уголовного дела.

Марина Ковалева