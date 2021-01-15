Суд не увидел преступления

Саратовский областной суд отменил меру пресечения прокурору Кировского района Андрею Пригарову, в отношении которого возбуждены уголовные дела о получении взяток. Апелляционная инстанция, которая рассматривала жалобы прокуратуры и адвоката на решение районного суда о домашнем аресте, согласилась с доводами защиты и решила, что у следствия нет оснований для того, чтобы считать господина Пригарова причастным к преступлению. В понедельник 18 января Волжский районный суд рассмотрит ходатайство защиты об отмене постановления о возбуждении уголовного дела по эпизоду о взятке в 15 млн руб. от директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина. Защита удовлетворена решением областного суда.

Саратовский областной суд счел недостаточными доказательства причастности прокурора Кировского районного суда Саратова Андрея Пригарова к получению взятки в особо крупном размере и отменил ему меру пресечения. Вчера апелляционная инстанция рассмотрела ходатайства прокуратуры Саратовской области, которая просила суд отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и заключить господина Пригарова под стражу, и адвоката Андрея Морозова, который просил отменить меру ­пресечения.

Как писал „Ъ“, 30 декабря в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года прокурор получил от руководителя организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, за «общее покровительство» 18 млн руб. На суде прозвучало, что взяткодателем, согласно материалам следствия, выступает гендиректор саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин. Он заявил, что передавал средства прокурору Кировского района через соучредителя саратовского ООО «Ритуал» Олега Вартанова. В тот же день в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

31 декабря Андрей Пригаров был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 28 февраля 2021 года. При этом представитель следствия настаивал на заключении его под стражу. Прокуратура принесла на решение суда апелляционное представление, мотивировав это тем, что прокурор района «совершил особо тяжкое преступление» и может попытаться «воспрепятствовать расследованию». По мнению стороны обвинения, «избранная судом мера явно не соответствует степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения».

Адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов в апелляционной жалобе указал, что заявление о преступлении было написано 30 декабря и в этот же день возбуждено уголовное дело, а значит за такой короткий срок следствие не могло провести надлежащую проверку по делу, а значит, достаточных оснований для его возбуждения не имелось.

Областной суд решил, что обоснованность подозрения Андрея Пригарова о причастности к совершению преступления не подтверждена. «Свое ходатайство следствие обосновало лишь показаниями свидетеля Михаила Шулекина, который утверждал, что передавал денежные средства в качестве взятки Андрею Пригарову через посредника Олега Вартанова. При этом каких-либо доказательств того, что денежные средства поступали от посредника к Пригарову, а равно, что он получил возможность распорядиться этими средствами по своему усмотрению, не представлено. Доказательств причастности Пригарова к совершению иных преступлений не имеется. На основании этого суд счел, что показания только одного свидетеля Михаила Шулекина являются недостаточными для подтверждения причастности Андрея Пригарова к совершению преступления»,— отметили в суде.

В понедельник 18 января Волжский районный суд рассмотрит протест адвоката Андрея Морозова на возбуждение уголовного дела. Господин Морозов сказал „Ъ“, что удовлетворен решением областного суда и рассчитывает на аналогичное решение при рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела. «Все наши доводы суд принял. Мы с самого начала говорили, что оснований для возбуждения дела нет»,— отметил адвокат.

В прокуратуре Саратовской области пока не приняли решения об обжаловании решения областного суда.

При этом в отношении Андрея Пригарова рассматривается еще одно уголовное дело — о взятке от застройщиков. Как писал „Ъ“, по версии следствия, с 2015 года по декабрь 2020 года систематически получал от генерального директора организации, специализирующейся на жилищном строительстве, денежные средства и имущество за «оказание содействия в получении застройщиком разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов». Общий размер взяток, считает следствие, составил не менее 15 млн руб. Господин Пригаров не был уволен и остается в должности прокурора Кировского района.

Андрей Морозов сказал „Ъ“, что до сих пор не знает сути второго эпизода. «Постановление о возбуждении уголовного дела мы до сих пор не получили»,— ­отметил он.

Сергей Петунин