На задержанную главу ИФНС Туапсинского района завели дело о злоупотреблении полномочиями

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника межрайонной ИФНС России №6 Елены Семеняк, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарском краю.

По версии следствия, родственница подозреваемой владела долей в гостинице, возведенной без разрешения на строительство. При этом она знала, что вместо двухэтажного здания, его собственник построил три этажа. Она также потребовала от администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на реконструкцию здания, позволяющую увеличить его высоту до семи этажей.

«О противоправной деятельности начальника налоговой инспекции стало известно правоохранителям, и ее дальнейшие действия были пресечены», – говорится в сообщении СУ СКР.

По данным фактам возбуждено уголовное дело ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Елену Семеняк 26 января задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. На тот момент причина задержания была неизвестна.

На рабочем месте и дома у главы налоговой инспекции провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, имеющую значение для расследования дела, а также наличные в размере 2 млн руб. 6 тыс. евро. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Белянин