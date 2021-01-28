Участников акции в поддержку Навального в Ставрополе заподозрили в обороте фальшивых денег

Александр Лапинский, один из участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января в Ставрополе, был задержан для дачи показаний по делу об изготовлении, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Об этом он сам рассказал корреспонденту “Ъ”.

Как рассказал мужчина, в ставропольском отделе полиции №3, куда его доставили, находилось от 30 до 40 человек. При этом большая часть из них была с ним в Ленинском ОВД во время первого задержания на митинге 23 января 2021 года. Он отметил, что их тоже задержали для дачи показаний по уголовному делу по ст. 186. После того, как правоохранители в течение нескольких дней изучали фото и видео с акции, они начали возбуждать дела по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении тех, кого смогли опознать. Кроме того, в отношении одного из участников акции возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас он находится под арестом. Также в отношении еще одного участника возбуждено дело по ст. 20.6.1 КоАП, так как он находился на акции без маски.

Напомним, 23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщало «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек. Кроме того, возбуждено более 20 уголовных дел. Сторонники Алексея Навального анонсировали еще одну акцию 31 января.

Наталья Шинкарева