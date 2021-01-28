Технологичный Сбер для эффективного развития Курской области

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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер обсудила перспективы взаимодействия с губернатором Курской области Романом Старовойтом. На эту должность Наталия Владимировна назначена 28 декабря 2020 года приказом Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа.

«Курская область – надежный и проверенный партнер Центрально-Черноземного банка. Долгие годы сотрудничества вылились в целую серию проектов – начиная от финансирования ключевых субъектов экономики и заканчивая яркими социальными открытиями, такими как мультимедийный фонтан, ставший сегодня одним из самых популярных мест отдыха горожан. Уверена, что нас ждет еще множество совместных инициатив. Мы можем предложить передовые цифровые решения, направленные на улучшение качества жизни жителей области. Будем расширять уже имеющийся позитивный опыт взаимодействия по реализации инвестиционных и социальных проектов», – подчеркнула Наталия Цайтлер в ходе своего первого визита в регион.

В 2020 году, например, Сбербанком реализован ряд цифровых проектов в медицинской сфере. В их числе – комплексное решение, позволяющее жителям региона бесплатно консультироваться онлайн с врачом-терапевтом на базе сервиса СберЗдоровье, а также модель детекции патологии легких для диагностики пневмоний на основе искусственного интеллекта, голосовое заполнение медпротоколов Voice2Med и «Цифровой ВУЗ» на базе КГМУ. В перспективе планируется создание ситуационного центра и введение робота-оператора для горячей линии по COVID-19.

«Сбербанк – это технологическая компания, которая способствует реализации значимых для региона проектов, – отметил Роман Старовойт. – На протяжении многих лет с банком выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития региона. Для нас это очень ценное сотрудничество с надежным финансовым партнером. Во-первых, мы пользуемся кредитной линией, зарплатными проектами – почти 70% наших сотрудников являются клиентами Сбера. Также

в экономике мы активно рассматриваем возможность применения государственно-частного партнерства и видим в этом направлении большие перспективы. Потому что у банка достаточно опыта в реализации таких проектов».

Глава региона подчеркнул, что Сбербанк является одним из крупнейших работодателей в регионе и налогоплательщиком в бюджет Курской области. В ходе встречи стороны обсудили вопросы цифровизации региона и развитие партнерства в сферах образования, здравоохранения и спорта, реализации ряда социально-экономических инициатив.

Кроме того, сейчас совместно с корпорацией развития Курской области на принципах государственно-частного партнерства ведется проработка таких проектов, как строительство трех и реконструкция двух школ в регионе. Также рассматривается возможность возведения поликлиники на 1200 посещений в сутки.

По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время подписать дорожную карту реализации каждого проекта.