Экс-главу Международного союза биатлонистов признали виновным в сокрытии проб россиян

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) посчитала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб россиян. Виновной также признали бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш.

«После исчерпывающего расследования ERC (External Review Commission, комиссия по внешней проверке.— “Ъ”) пришла к выводу, что и у г-на Бессеберга, и у г-жи Реш были случи, за которыми должен последовать ответ за нарушение правил IBU, основываясь на очевидной защите интересов России без веских оснований, особенно в антидопинговом контексте»,— сообщила пресс-служба союза.

Решение о санкциях в отношении Андерса Бессеберга и Николь Реш должен принять независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

Предполагается, что в период с 2012 по 2017 год экс-руководители скрыли нарушения допингового характера за взятки в размере $300 тыс. Кроме того, еще €35 тыс. были незаконно выплачены в качестве призовых спортсменам, которые не смогли бы участвовать в соревнованиях, если бы их делам был дан ход. В качестве основных выгодоприобретателей назывались российские спортсмены.

Подробности — в материале “Ъ” «Биатлонный допинг проверили на коррупцию».