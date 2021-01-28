В Китае растет дефицит рабочих промышленного сектора

По данным телеканала CNBC, ссылающегося на данные Министерства трудовых ресурсов и общественной безопасности КНР, в Китае растет нехватка рабочих промышленного сектора — на заводах и фабриках. По итогам четвертого квартала в списке министерства из 100 профессий с наиболее заметным дефицитом сотрудников, 36 профессий находятся в промышленном секторе. При этом общее число открытых вакансий в стране увеличилось с 1,3 млн в третьем квартале до 1,4 млн в четвертом квартале.

Среди возможных причин нехватки рабочих называется рост благосостояния в ранее бедных сельских районах страны, что позволяет людям не ехать на заработки в города; а также пандемия COVID-19, из-за которой многие внутренние трудовые мигранты уехали из крупных промышленных городов к себе домой и пока не спешат возвращаться. По данным Национального статистического управления КНР, в прошлом году число трудовых мигрантов из сельской местности сократилось на 5,17 млн — до 285,6 млн.

О динамике экономики Китая читайте в материале “Ъ” «Китайская экономика показала эксклюзивный рост».

Евгений Хвостик