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В пандемию самым незащищенным оказался малый и средний бизнес

Самым незащищенным в пандемию оказался малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг и индустрии гостеприимства,— они были на грани выживания. Бизнес был вынужден научиться договариваться и объединяться, заявила управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

По ее словам, Смольный предпринимал попытки по взаимодействию с бизнесом. Диалог между сторонами постепенно налаживается. В Москве и Ленобласти это происходит более активно, а в «Петербурге, к сожалению, не так позитивно, как хотелось бы. Тем не менее процесс идет, и все мы надеемся, что он будет развиваться»,— добавила она.

Интервью со Светланой Гузь читайте в приложении BG «Юридические итоги года».

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