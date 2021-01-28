Торговой ассоциации неизвестно о проблемах с поставками яиц

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей сообщений о проблемах с закупкой куриных яиц. Ранее источники “Ъ” на розничном рынке рассказали о снижении активности поставщиков и росте цен.

«В АКОРТ не поступала информация о перебоях или сложностях с поставками куриных яиц в торговые сети-члены ассоциации»,— сообщили в ассоциации ТАСС.

Один из источников рассказал, что самая дешевая продукция категории С2 в центре России у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня. По словам собеседника “Ъ”, рост цен связан с распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Яйца поразил куриновирус».