Прокуратура выявила нарушения при дистанционном обучении в Удмуртии

Нарушения при дистанционном обучении в МБОУ «Верхнепозимская СОШ» выявили в Воткинском районе Удмуртии. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что переход на очно-заочную форму обучения детей в школе был осуществлен без согласия их родителей. Фактическое расписание занятий не соответствовало утвержденному, а изменения родителям учеников не сообщались. Кроме того, выявлено три школьника, которые были не обеспечены техникой для дистанционного обучения, а также два ученика, у которых не было интернета. При этом школа не приняла мер для их обеспечения средствами обучения, нарушив ФЗ «Об образовании в РФ». Нарушения были устранены после представления прокуратуры в управление образования районной администрации.

Ранее сообщалось, что за 2020 год прокуратура Удмуртии выявила в 155 школах 165 нарушений прав обучающихся на получение образования с применением электронного обучения. Также было опротестовано 109 незаконных актов учреждений, внесено 74 представления об устранении нарушений закона, объявлено 24 предостережения о недопустимости нарушений