Прокуратура Удмуртии выявила 165 нарушений прав при обучении в школах на «удаленке»

За 2020 год прокуратура Удмуртии выявила в 155 школах 165 нарушений прав обучающихся на получение образования с применением электронного обучения. Также было опротестовано 109 незаконных актов учреждений, внесено 74 представления об устранении нарушений закона, объявлено 24 предостережения о недопустимости нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По причине недостаточного финансирования в образовательных организациях республики не хватает средств обучения, необходимых для освоения образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. По этой причине дети используют собственные компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и другие средства обучения. Обеспечение средствами обучения учащихся, не имеющих собственной компьютерной техники, в основном, осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования (благотворительной деятельности)»,— отметили в прокуратуре.

Так, руководители 37 школ Ижевска, Балезинского, Воткинского, Камбарского и Юкаменского районов не предприняли своевременных мер, направленных на обеспечение учащихся компьютерной техникой. В Бачумовской школе Ярского района выявлен факт непредставления ученикам доступа к интернету из-за неисправности оборудования. В 27 школах Ижевска, Балезинского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского и Юкаменского районов отсутствовали нормативные акты по организации дистанционного обучения. В 58 организациях Ижевска, Сарапула, Можги, Балезинского, Вавожского, Кизнерского, Юкаменского и Якшур-Бодьинского районов такие акты разработали без учета мнения совета обучающихся и их представителей. В 15 школах Ижевска, Вавожского и Увинского района выявлены положения, ущемляющие права учеников на бесплатное обеспечение техникой и иными средствами. Руководители 49 учреждений Ижевска, Сарапула, Воткинского, Граховского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, Сарапульского, Шарканского, Юкаменского, Ярского районов не разместили на сайтах необходимую информацию об использовании электронного обучения.